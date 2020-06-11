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Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan tedbirlere uyan "büyüklere" teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 18:21:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan tedbirlere uyan "büyüklere" teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı Twitter'dan bir paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında "Büyüklerimiz evde kalarak, dışarıda maske takıp, sosyal mesafeyi koruyarak tedbirlere uydu. Büyüklüklerini göstermeye devam ediyorlar. Teşekkür ederim. Onlara karşı özenli olalım. Salgını, kurallara uyarak yenebiliriz. Kurallara uymayanları nazikçe uyaranlara da teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca'nın paylaşımındaki fotoğrafta "Fotoğraf temsili, teşekkür yürektendir" yazması dikkatlerden kaçmadı.

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