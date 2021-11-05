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Aktüel Bakan Fahrettin Koca'dan "organ bağışı" çağrısı
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca'dan "organ bağışı" çağrısı

"Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hastamız var. Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 17:54:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan "organ bağışı" çağrısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta bulunduğunu belirterek, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından, "Organ ve Doku Bağışı Haftası" dolayısıyla açıklama yaptı.

Organ nakli için bekleyen 26 bin 894 hasta olduğuna dikkati çeken Bakan Koca, "Organ nakli merkezlerimiz oldukça başarılı. Fakat bazı hastalar yıllarca bekliyor. Sonuç, organ bağışının yaygınlaşmasına, başka hayatlara umut olanların artmasına bağlı. Bize katılın." değerlendirmesinde bulundu.

 

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