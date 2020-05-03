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Bakan Fahrettin Koca’dan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 18:13:00 -
Bakan Fahrettin Koca’dan Ömer Döngeloğlu paylaşımı

İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs sebebiyle Hakk’a yürüdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından Ömer Döngeloğlu ile ilgili mesaj paylaştı.

İşte o ifadeler,

Halkımızın ekrandan tanıyıp, sevdiği, değerli İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu Beyefendi’yi tedavi olduğu koronavirüs sebebiyle maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.

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