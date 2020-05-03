Bakan Fahrettin Koca’dan Ömer Döngeloğlu paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
İlahiyatçı, yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüs sebebiyle Hakk’a yürüdü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitter hesabından Ömer Döngeloğlu ile ilgili mesaj paylaştı.
İşte o ifadeler,
Halkımızın ekrandan tanıyıp, sevdiği, değerli İlahiyatçı ve Yazar Ömer Döngeloğlu Beyefendi’yi tedavi olduğu koronavirüs sebebiyle maalesef kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.
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