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Gündem

Bakan Fahrettin Koca'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:33:00 -
Bakan Fahrettin Koca'dan Ayasofya açıklaması

Ayasofya kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, tweetinde şu ifadelere yer verdi:

"Ayasofya, 1453 ruhuna yeniden kavuştu. O, fetihten önceki asırların başlatıp, fetihler çağının tamamladığı bir simgedir. İsmi, İlahi Bilgelik anlamına gelen Ayasofya’nın cami statüsüne yeniden kavuşmasıyla, o ilahi bilgelik devam ediyor."

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