Bakan Fahrettin Koca'dan Ayasofya açıklaması
Ayasofya kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Ayasofya kararının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Koca, tweetinde şu ifadelere yer verdi:
"Ayasofya, 1453 ruhuna yeniden kavuştu. O, fetihten önceki asırların başlatıp, fetihler çağının tamamladığı bir simgedir. İsmi, İlahi Bilgelik anlamına gelen Ayasofya’nın cami statüsüne yeniden kavuşmasıyla, o ilahi bilgelik devam ediyor."