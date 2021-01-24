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Gündem Bakan Fahrettin Koca: Pazartesi sabahı Türkiye'de olacak
Gündem

Bakan Fahrettin Koca: Pazartesi sabahı Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 14:45:00 -
Bakan Fahrettin Koca: Pazartesi sabahı Türkiye'de olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak" ifadelerini kullandı.

 

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