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Gündem

Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan röntgen teknisyeninin mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalanan bir röntgen teknisyeninin mesajını Twitter hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 19:43:00 -
Bakan Fahrettin Koca koronavirüse yakalanan röntgen teknisyeninin mesajını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Yaşayandan Uyarılar" başlığıyla, röntgen teknisyeni Hamza Atik'in koronavirüsle mücadelesi sırasında yaşadıklarını anlattığı mesajı paylaştı.

Koca'nın paylaşımında yer alan Atik'in mesajı şöyle:

"Boğaz ağrısı, tat ve koku kaybı yaşamaya başladım. Çalıştığım hastanede Kovid-19 testim pozitif çıktı. İlk aklıma gelen kızım oldu. Sinek ısırsa canının yanmasına katlanamayacağım kızım bu virüsle nasıl mücadele eder diye korktum. Kızımla beraber ailemin hepsi hastalığa yakalanmış. Şükürler olsun atlattık ama kızımı düşündükçe hala içim sızlıyor. Tedbirlere uymamız, çevremizdekileri uyarmamız gerekiyor."

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