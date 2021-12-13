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Aktüel Bakan Fahrettin Koca detayları paylaştı: 20 bin personel alınacak
Aktüel

Bakan Fahrettin Koca detayları paylaştı: 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecinin başlatıldığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:57:00 -
Bakan Fahrettin Koca detayları paylaştı: 20 bin personel alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı tarafından Sağlık Bakanlığına 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin pozisyon/kadro ihdasının yapıldığını hatırlattı.

20 bin sözleşmeli sağlık personelinin alımına ilişkin kılavuzun ÖSYM'ye gönderildiğini belirten Koca, "Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirmeyle 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini başlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gerekli bilgilerin, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM'ye verildiğini bildiren Koca, şunları kaydetti:

"10 bin 348 hemşire, 1600 ebe ve 6 bin 604 sağlık teknisyeni-sağlık teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

Tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini kılavuzda belirtilen tarihler arasında yapabilecek. Duyurular, bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir.

40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır. Sağlık hizmeti alacak vatandaşlarımıza ve sağlık camiamıza hayırlı olsun."

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