Bakan Fahrettin Koca aşılamada son durumu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından koronavirüsle mücadele kapsamında 1 haftada 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Bakan Koca, "Geçen Haftanın Aşı Raporu: 14 Haziran saat 00.00'dan 20 Haziran 23.59'a kadar 7 milyon 776 bin 326 doz aşı yapıldı" ifadelerini kullandı.

Nüfusun yüzde 50'sinden fazlası aşılandı

Her gün yüz binlerce doz aşı uygulanıyor. Bir günde uygulanan aşı sayısı 1,5 milyondan fazla. Toplam 42 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Böylece nüfusun yüzde 50'sinden fazlasının ilk veya ikinci doz aşıları yapıldı.

Aşılamada yaş sınırı her hafta düşürülüyor. Aşılanma sırası gençlerde. 30 yaş ve üzeri için de randevular açıldı. Bu hafta aşılamada 25 yaş ve üzeri gruba geçilmesi bekleniyor. Ardından da 20 yaşa kadar inilmesi planlanıyor. Hedef, sonbahara kadar toplumsal bağışıklığın sağlanması.