Bakan Fahrettin Koca 23 Haziran koronavirüs bilançosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu Twitter hesabından paylaştı. 23 Haziran'da açıklanan 24 saatlik verilere göre; 42 bin 982 test yapıldı ve 1268 yeni vaka tespit edildi. 27 kişi ise hayatını kaybetti. Böylelikle, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 1'e, toplam vaka sayısı ise 190 bin 165'e yükseldi.

İyileşen hasta sayısı 163 bine yaklaştı

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan bin 315 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 162 bin 848'e yükseldi. Toplam test sayısı 3 milyon 29 bin 635, entübe (solunum cihazına bağlı) hasta sayısı 362, yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 893 oldu.

"Tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Test sayımız 3 milyonu geçti. Vaka artışı görülen kentlerden Adana'da 14, Ankara'da 21, Kocaeli'de 16 hastamız yoğun bakımda. İyileşen hasta sayımız yeni vaka sayısından fazla. Daha normal bir hayat için tedbirlere uyarak yeni vaka sayılarını azaltmalıyız" ifadelerini kullandı.