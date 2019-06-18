Bakan Ersoy’dan Yurduntepe Kayak Merkezi’ne 20 milyon liralık kaynak

Ilgaz Dağı’nda 2013 yılında yapımına başlanılan ve çeşitli nedenlerle bugüne kadar tamamlanamayan 6 kilometre uzunluğundaki yeni pistin tamamlanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından 20 milyon liralık kaynak aktarıldı. Bu kaynakla birlikte Yuduntepe Kayak Merkezi, bu kış sezonunda kayak severlerle buluşacak.

Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’yu ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ilgaz Dağı’nda 2013 yılında yapımına başlanılan fakat çeşitli nedenlerden ötürü bir türlü tamamlanamayan 6 kilometre pist uzunluğu bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi’nin tamamlanması için 20 milyon liralık ek kaynak gönderilmesini sağladı.

Kastamonu ziyaretinde başta Vali Yaşar Karadeniz ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve milletvekillerinin talepleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yuduntepe Kayak Merkezi için gerekli olan 20 milyon liralık kaynağın Kastamonu İl Özel İdaresine gönderilmesini sağladı. Ödeneğin aktarılması üzerine Kastamonu İl Özel İdaresi, vakit kaybetmeden Yuduntepe Kayak Merkezi’nin tamamlanabilmesi için çalışmalarına başladı. Başlatılan çalışmaların yerinde inceleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, özel idare ekipleri ile yüklenici firma görevlilerinden bilgiler aldı.

"Tesisimiz 2019-2020 sezonunda hizmete girmiş olacak"

Yuduntepe Kayak Merkezi’ne çıkan yolda da incelemede bulunan Karahasan, "Şu anda Ilgaz Dağımızda mekanik kayak tesislerindeyiz. Bilindiği gibi kamuoyunda bu sene bitip bitmeyeceği konusunda tereddütler vardı. Ancak şunu sevinçle söyleyebilirim ki Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un son ziyaretinde Kastamonu’muza, Ilgaz’ımıza vermiş olduğu 20 milyon TL’lik destekle bu sene tesisimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda son yapılması gereken işlerin toplantısını gerçekleştirdik. Verilen bu destekle tesisimiz 2019-2020 sezonunda hizmete girmiş olacak” dedi.

“Yurduntepe Kayak Merkezi için 150 milyon liralık yatırım yapıldı”

Yuduntepe Kayak Merkezi’ne şu ana kadar 150 milyon liralık yatırım yapıldığına dikkat çeken Karahasan, “2013 yılında çok zorlu bir coğrafya ve insan eli değmemiş bir yörede fizibilite ve etüt işlemlerini başlattığımız tesisimizin 2016 yılında hizmete girmesi planlanmıştı. Ancak bir takım hukuki sorunların da etkisiyle gecikme yaşandı. Şimdi tüm bu sorunlar aşılmıştır. Şimdiye kadar yapılan yatırımların değeri, bu senenin rakamlarıyla değerlendirmemiz gerekirse yaklaşık 150 milyon TL’yi bulan bir maliyeti vardır” diye konuştu.

“Bittiğinde Türkiye’de ses getirecek bir turizm ve spor tesisi olacak”

Yuduntepe Kayak Merkezi’nde 3 bin 200 metre uzunluğunda mekanik teleferik tesisinin bulunduğunu söyleyen Karahasan, "Burada yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda mekanik teleferik tesisi, 6 kilometre uzunluğunda pistimiz bulunmakta ve 2 etaptan oluşmaktadır. 2 bin 350 koddan bin 800 koda inen başlangıç ile bitiş arasında 500 metrelik bir rakım farkı bulunan çok az tesis olduğuna inanıyorum. İlk etapta yaklaşık 4 kilometre olup, 6 kişilik taşıma kapasiteli kabinlerimiz var. İkinci etabımız daha profesyonel bir eğime sahip olup 4 kişilik taşıma kapasiteli kabinlerle ulaşım sağlanacaktır. Kısaca 6 kilometrelik kesintisiz bir kayak imkanı sunulacak olan manzarasıyla eşsiz bir tesis kazandırılmış olacaktır. Bu tesisimizin Kastamonu’ya kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür Bakanımıza, Kastamonu’daki siyasetçilerimize, milletvekillerimize ve bu hizmetin tamamlanması için büyük gayret sarf eden Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz’e teşekkür ediyorum. Bittiği zaman herkes görecek ki muhteşem bir coğrafya, mükemmel bir tesis ve tüm Türkiye’de ses getirecek bir turizm, spor tesisi olacaktır” şeklinde konuştu.