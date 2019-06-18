0553 313 94 23

Bakan Ersoy’dan Yurduntepe Kayak Merkezi’ne 20 milyon liralık kaynak

Ilgaz Dağı’nda 2013 yılında yapımına başlanılan ve çeşitli nedenlerle bugüne kadar tamamlanamayan 6 kilometre uzunluğundaki yeni pistin tamamlanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından 20 milyon liralık kaynak aktarıldı.

18 Haziran 2019 Salı 15:48
Bakan Ersoy’dan Yurduntepe Kayak Merkezi’ne 20 milyon liralık kaynak

Ilgaz Dağı’nda 2013 yılında yapımına başlanılan ve çeşitli nedenlerle bugüne kadar tamamlanamayan 6 kilometre uzunluğundaki yeni pistin tamamlanabilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından 20 milyon liralık kaynak aktarıldı. Bu kaynakla birlikte Yuduntepe Kayak Merkezi, bu kış sezonunda kayak severlerle buluşacak.


Geçtiğimiz günlerde Kastamonu’yu ziyaret eden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ilgaz Dağı’nda 2013 yılında yapımına başlanılan fakat çeşitli nedenlerden ötürü bir türlü tamamlanamayan 6 kilometre pist uzunluğu bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi’nin tamamlanması için 20 milyon liralık ek kaynak gönderilmesini sağladı.


Kastamonu ziyaretinde başta Vali Yaşar Karadeniz ile AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ve milletvekillerinin talepleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yuduntepe Kayak Merkezi için gerekli olan 20 milyon liralık kaynağın Kastamonu İl Özel İdaresine gönderilmesini sağladı. Ödeneğin aktarılması üzerine Kastamonu İl Özel İdaresi, vakit kaybetmeden Yuduntepe Kayak Merkezi’nin tamamlanabilmesi için çalışmalarına başladı. Başlatılan çalışmaların yerinde inceleyen Kastamonu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, özel idare ekipleri ile yüklenici firma görevlilerinden bilgiler aldı.



"Tesisimiz 2019-2020 sezonunda hizmete girmiş olacak"


Yuduntepe Kayak Merkezi’ne çıkan yolda da incelemede bulunan Karahasan, "Şu anda Ilgaz Dağımızda mekanik kayak tesislerindeyiz. Bilindiği gibi kamuoyunda bu sene bitip bitmeyeceği konusunda tereddütler vardı. Ancak şunu sevinçle söyleyebilirim ki Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un son ziyaretinde Kastamonu’muza, Ilgaz’ımıza vermiş olduğu 20 milyon TL’lik destekle bu sene tesisimizi tamamlamayı planlıyoruz. Bu kapsamda son yapılması gereken işlerin toplantısını gerçekleştirdik. Verilen bu destekle tesisimiz 2019-2020 sezonunda hizmete girmiş olacak” dedi.



“Yurduntepe Kayak Merkezi için 150 milyon liralık yatırım yapıldı”


Yuduntepe Kayak Merkezi’ne şu ana kadar 150 milyon liralık yatırım yapıldığına dikkat çeken Karahasan, “2013 yılında çok zorlu bir coğrafya ve insan eli değmemiş bir yörede fizibilite ve etüt işlemlerini başlattığımız tesisimizin 2016 yılında hizmete girmesi planlanmıştı. Ancak bir takım hukuki sorunların da etkisiyle gecikme yaşandı. Şimdi tüm bu sorunlar aşılmıştır. Şimdiye kadar yapılan yatırımların değeri, bu senenin rakamlarıyla değerlendirmemiz gerekirse yaklaşık 150 milyon TL’yi bulan bir maliyeti vardır” diye konuştu.



“Bittiğinde Türkiye’de ses getirecek bir turizm ve spor tesisi olacak”


Yuduntepe Kayak Merkezi’nde 3 bin 200 metre uzunluğunda mekanik teleferik tesisinin bulunduğunu söyleyen Karahasan, "Burada yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda mekanik teleferik tesisi, 6 kilometre uzunluğunda pistimiz bulunmakta ve 2 etaptan oluşmaktadır. 2 bin 350 koddan bin 800 koda inen başlangıç ile bitiş arasında 500 metrelik bir rakım farkı bulunan çok az tesis olduğuna inanıyorum. İlk etapta yaklaşık 4 kilometre olup, 6 kişilik taşıma kapasiteli kabinlerimiz var. İkinci etabımız daha profesyonel bir eğime sahip olup 4 kişilik taşıma kapasiteli kabinlerle ulaşım sağlanacaktır. Kısaca 6 kilometrelik kesintisiz bir kayak imkanı sunulacak olan manzarasıyla eşsiz bir tesis kazandırılmış olacaktır. Bu tesisimizin Kastamonu’ya kazandırılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Kültür Bakanımıza, Kastamonu’daki siyasetçilerimize, milletvekillerimize ve bu hizmetin tamamlanması için büyük gayret sarf eden Sayın Valimiz Yaşar Karadeniz’e teşekkür ediyorum. Bittiği zaman herkes görecek ki muhteşem bir coğrafya, mükemmel bir tesis ve tüm Türkiye’de ses getirecek bir turizm, spor tesisi olacaktır” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:48
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turistlerin su parkı eğlencesi
    1. Turistlerin su parkı eğlencesi
    2. İçişleri Bakanı Soylu'dan İmamoğlu..
    3. Müslüman Kardeşler Teşkilatının önemli..
    4. İdo ilk seferini yaptı
    5. CHP TBMM Grup Toplantısı
    6. Yalçın Topçu’dan Kırgızistan..
    7. Mursi için Manyas ve Sındırgı’da..
    8. Uzungöl’ü görenler gözlerine inanamadı
    9. Mursi’nin şehadetine AK Parti’den tepki
    10. Taşkesenligil, Yurt Müdürleri ile..
    11. Yurt çatısına sıkışan yavru martıyı..
    12. Ahşap eserler için çalışmalar başladı
    13. Mursi için gıyabi namazı kılındı
    14. Eskişehir’de Mursi için gıyabi cenaze..
    15. Bakan Varank, İngiliz Bakan Fox ile..
    16. Mursi için gıyabi cenaze namazı kılındı
    17. Süt aldığı aracın önünden karşıya..
    18. Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Bize para..
    19. Bakan Pekcan Irak yolcusu
    20. MTSO ve ŞUTSO, ‘Kardeş Oda’ protokolü..
    21. Mursi için gıyabi cenaze namazına..
    22. Mursi için Çorum’da gıyabi cenaze..
    23. CHP Grup Toplantısı
    24. GRAFİKLİ - ABD Orta Doğu'daki askeri..
    25. 1.28 ton kurutulmuş denizatı ele..
    26. Türkiye'den AB'ye Doğu Akdeniz tepkisi
    27. "Ziya Öğretmen, Öğrencileriyle..
    28. Tosya Belediyesi, ilçedeki bordürleri..
    29. Nusaybin’de Mursi için gıyabi cenaze..
    30. Ordu’da yağmur sonrası yollar kapandı,..
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Yalan makinesi Ekrem'den program sonrası dikkat çeken VIP fotoğrafı
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması