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Kültür - Sanat Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı açıklaması
Kültür - Sanat

Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı açıklaması

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 22:42:00 -
Bakan Ersoy'dan tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs ile mücadele kapsamında tiyatro ve sinema salonları için Sertifikasyon Programı uygulanacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde bakanlığı ve bağlı kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgi verip, milletvekillerinin sorularını cevapladı

Bakan Ersoy, tiyatrolara desteği 3 buçuk kat arttırdıklarını belirterek, "Bakanlıkça desteklenen herkesin faaliyet kolunda tiyatro bulunmaktadır. Önemli olan tiyatro faaliyetinin olup olmamasıdır. Ali Poyrazoğlu, Mert Fırat, Erdal Beşikçioğlu gibi destek aldılar. Tiyatro, sinema salonları açık. Biz onlar için kamu spotu hazırlıyoruz. 1 Aralık'tan sonra kamu spotuyla sertifikasyon programını tiyatro ve sinema için hazırladık. Bakanlık ve firmalardan rica ettik bedelsiz sertifika edilsin diye. Bunun kamu spotuyla anlatılması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

 

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