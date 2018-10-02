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Bakan Ersoy'dan destek! Kapadokya için dikkat çeken model

Son yıllarda özellikle Çinli turistlerin gözdesi haline gelen Kapadokya için Çanakkale'de uygulanan alan başkanlığının benzeri bir model üzerinde çalışılıyor.

02 Ekim 2018 Salı 11:13
Bakan Ersoy'dan destek! Kapadokya için dikkat çeken model

Çanakkale'de uygulanan Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı uygulamasının gelişmiş modeli bu sefer de Kapadokya'ya uygulanacak. İsmi henüz netleştirilmeyen kulislere ise 'Kapadokya Bölge Özel Otoritesi' olarak yansıyan modelle Kapadokya'nın gelişmesinde ve tanıtımında engel teşkil edecek tüm aksaklıklara hızla çözüm üretilecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a sunulan model Bakan'dan da destek aldı. Modelin Meclis'ten geçmesi halinde 1 - 1,5 yıl içerisinde bölgede uygulanmaya başlanabileceği belirtiliyor.

Japonları tahtından etti

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve dünyada eşi benzeri görülmemiş doğal güzelliklere sahip Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde ilgi son yıllarda git gide artarken bölgedeki turist profilinde de ciddi değişiklikler yaşanmaya başladı. Bir dönem Japonların en fazla ziyaret ettiği bölge son yıllarda Çinlilerin akınına uğramış durumda. Öyle ki bölgeye gelen Çinli turist sayısı ile Japonlar birincilik tahtından olmuş gözüküyor.

Çinli turist sayısı iki katına çıktı

Bölgedeki doğal oluşumların, yer altı ve yer üstü güzelliklerin dünyada eşi benzeri olmadığını bunun yanı sıra çok kaliteli konaklama imkanlarına sahip bölgenin ayrıca yılın 280 günü balon uçurma imkanının bulunduğu dünyadaki tek yer olmasından kaynaklı Kapadokya'nın turistlerin uğrak yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (KAPTİD) Başkanı Yakup Dinler, ''Bölgeye gelen turistlere bakıldığında Çinliler bölgeyi 2011 yılına kadar besleyen Japonları tahtından etti. Artık Japonlar ilk 5’te bile değiller. Çinli turist sayısı iki katı artmış durumda. Ve bu rakam git gide artıyor. Çinliler balon turizmini ve lüks alışverişi çok seviyor. Bu sebeple ülkemize ciddi döviz bırakıyor.'' diyor.

Azizler bölgeye çekiyor

Çinlilerden sonra bölgeye en fazla turistin Türk Turist hariç Arjantin, Tayvan, Güney Kore ve Brezilya'dan geldiğini de belirten Dinler, bölgenin eşsiz yapısının yanı sıra Hristiyanlar için önemli isimler olarak kabul edilen Aziz George, Azize Nino ve Aziz Yuhannes’e adanmış kilise ve evlerin bölgede bulunmasının turistlerin ilgisini bölgeye çektiğine değiniyor.

Yurtdışına giden diziler turistle dönüyor

Çok sayıda ülkeye ihraç edilen ve farklı kıtalarda ciddi hayran kitleleri oluşturan Türk dizilerinin de etkisinin giderek arttığına değinen Dinler, Muhteşem Yüzyıl, Gümüş gibi Türk dizileri üzerinden bölgeye çok sayıda turistin geldiğine dikkat çekiyor ve “dizi yapımcılarına devlet madalyası verilmeli” şeklinde konuştu.

Havadan 600 milyon lira geldi

Balon turizminin bölge için çok önemli olduğunu da belirten Dinler, hava şartları çok müsait olmasından kaynaklı 25 firma bünyesinde günlük havalanan balon sayısının 150'yi bulduğunu ve yılın 9 ayında balona binenlerin sayısının 400 bine yaklaştığını belirtti. Tek kişi için balon fiyatının 150 euro olduğunu da ifade eden Dinler, sektörünün ekonomiye katkısının ise 600 milyon liraya yakın olduğunu ifade etti.

Sosyal medya pozu için çok sayıda kişi geliyor

Sosyal medyanın giderek hayatımızdaki yerinin daha da fazlalaşması ile 'Turizmde Dijitalleşme' döneminin de başladığını vurgulayan Dinler, Sırf Kapadokya’ya balonlar ile veya lüks mağara otellerde fotoğraf çektirmek ve burada bulunduğunu takipçilerine göstermek için gelen çok sayıda kişi olduğunu belirtiyor.

Çinli devler sefere başlıyor

Türk Hava Yolları'nın Çin’in 4 bölgesinden sefer düzenlediğini ancak THY’nin yanı sıra Türkiye’ye Çin'in en büyük havayolu şirketlerinden China Southern ve Hainan Airlines’ın da sefer başlatmaya hazırlandığını söyledi. China Southern'ın Türkiye'ye ilk seferini 20 Aralık'ta yapması bekleniyor.

Doluluk yıl genelinde yüzde 80'e ulaştı

Bölgeye olan ilginin artmasıyla otellerdeki doluluk oranının yıl geneli için yüzde 80’lere ulaştığını kaydeden Dinler, en yoğun ayların ise ne sıcak ne de soğuk olmamasından kaynaklı Nisan - Mayıs, Eylül - Ekim dönemi olduğunu ifade ediyor. Bölgedeki konaklama maliyetlerine yönelik her bütçeye uygun oda seçeneği olduğunu dile getiren Dinler, otel fiyatlarının 10 eurodan başlayıp 3500 euroya kadar çıktığını söyledi.

Dikkat çeken model

Bölgeye yönelik dikkat çekici bir gelişmenin de kısmen de olsa detaylarını sorulan soru üzerine paylaşan Dinler, Çanakkale'deki tarihi alan başkanlığına benzer bir yapının daha gelişmiş versiyonun bölge için modellenip geçtiğimiz günlerde taslak halinin Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’a sunulduğunu belirtti.

Bakan destek verdi

Bakan Ersoy'un ''Alan başkanlığı mı istiyorsunuz, tamam hallederiz.'' diyerek bölge özelinde oluşturulan modele samimi destek verdiğine işaret eden Dinler konuyla ilgili şöyle konuştu;

Bakanlık ile ortak komisyon kurulacak. Kapadokya’yı destinasyon bazında İspanya’daki Kanarya Adaları gibi pazarlayacağız. Tanıtım ve promosyon bu başkanlık tarafından yapılacak. Bu başkanlığın kendi bütçesi olacak. Meclisten geçmesi halinde 1 - 1,5 yıl içerisinde sistemin bölge tekelinde uygulanması hedefleniyor.'' diye konuştu.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 11:13
  1. Nevşehir
  2. Çanakkale
  3. EKONOMİ Haberleri
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