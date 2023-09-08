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Ekonomi Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor
Ekonomi

Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor

Yeniakit Publisher
2023-09-08 12:36:00 -
Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'da sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Türkiye'nin turizmde her yıl rekorlar kırdığını söyleyen bakan Ersoy, 2023 yılı sonuna kadar da 56 milyar dolar gelir hedeflediklerini açıkladı.

Türkiye’nin turizmde önemli hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. Ve her geçen yıl rekorlar kırarak bu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bu sene de 56 milyar dolar bir gelir elde etmek istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. İnşallah yıl sonunda bu hedefi de yakalayacağız gibi gözüküyor. Her yıl arttırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimizi biliyorsunuz 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var. Ulaşmak için mevcut turizm klasik turizm destinasyonları ilerlememiz mümkün değil. Yeni destinasyonlarımızı mümkünse 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlamamız gerekiyor" dedi.

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Yorumlar

Mehmedim

.. Mağrur olma cmlyz. Bir bakarsın her şeyin elinden uçup gitmiş..

Ali

Konyaaltı-AntalyA sahillerinde Afrikanın köylerinden gelen vatandaşları gördüm, maddi anlamda zorluk çekmeden gelebilecekleri yer olarak Türkiye yi seçmişler.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
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