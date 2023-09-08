Bakan Ersoy: Türkiye turizmde rekorlar kırıyor

Türkiye’nin turizmde önemli hedeflerinin olduğunu belirten Bakan Ersoy, "Geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından turizm stratejik sektör ilan edildi. Ve her geçen yıl rekorlar kırarak bu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bu sene de 56 milyar dolar bir gelir elde etmek istiyoruz Türkiye Cumhuriyeti olarak. İnşallah yıl sonunda bu hedefi de yakalayacağız gibi gözüküyor. Her yıl arttırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimizi biliyorsunuz 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var. Ulaşmak için mevcut turizm klasik turizm destinasyonları ilerlememiz mümkün değil. Yeni destinasyonlarımızı mümkünse 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlamamız gerekiyor" dedi.