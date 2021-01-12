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Ekonomi Bakan Ersoy turizm sezonu için tarih verdi
Ekonomi

Bakan Ersoy turizm sezonu için tarih verdi

Koronavirüs vakalarının hızlı bir şekilde düştüğünü söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy, "Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Nisan ayı itibariyle sezonun açılacağına inanıyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 17:07:00 -
Bakan Ersoy turizm sezonu için tarih verdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin rakiplerine göre turizmde büyük bir başarı kaydettiğini söyledi.

Mart ayı itibariyle etkinliklerin başlayacağını belirten Ersoy, koronavirüs vaka sayılarındaki düşüşe göre doluluk oranlarının belirleneceğini, Türkiye’nin turizm sektöründe rakip ülkelere göre daha iyi bir performansla sezonu kapattığını anlattı.

Türkiye'nin turizm konusunda en etkili ve yoğun reklam yapan ülke olduğunu açıklayan Ersoy, 2019 yılında hayata geçirilen Turizm Geliştirme Ajansı’nın dünyada bu işi en iyi yapan ajans olduğuna dikkat çekti.

Alınan tedbirler sayesinde önce açıkların kapatıldığını, ardından ortaya iyi bir iş çıkarıldığını kaydeden Ersoy, 'Güvenli Turizm Belgesi'nin birçok ülkede örnek oluşturduğunu ifade etti.

Türkiye'nin farklı bölgelerinde turizm faaliyetlerinin çok yönlü olarak sürdürüldüğünü belirten Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde 81 ilin tanıtım destinasyonu ve içerikleri oluşturularak teksesliliğe geçileceğini açıkladı.

"Turizmde V çıkışı bekleniyor"

Bu sene turizmde V çıkışı beklendiğini belirten Bakan Ersoy, "Vaka sayısı hızla aşağıya iniyor. Türkiye kırmızı destinasyondan çıkıp güvenli konuma geliyor. Bu hafta itibariyle aşılama başlayacak. Mart ayında iki binli rakamların altına ineriz. Bu süreçler içinde binli rakamlara ineriz, nisan ayı itibariyle biz sezonun açılacağına inanıyoruz. 2019 rakamlarını 2021 de yakalama şansımız yok. 23.3 milyar doları geçeceğimizi umuyoruz. Bu yıl Patara yılıydı, 2021 yılında Patara yılına devam ediyoruz. Etkinliklerle Patara’yı ön plana çıkaracağız” dedi.

 

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