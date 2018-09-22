THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

Bakan Ersoy Şanlıurfa'da kültür gecesine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Kentler Birliği Şanlıurfa buluşmaları kapsamında düzenlenen geceye katıldı.

22 Eylül 2018 Cumartesi 23:11
Bakan Ersoy Şanlıurfa'da kültür gecesine katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarihi Kentler Birliği (TKB) Şanlıurfa buluşmaları kapsamında düzenlenen "Kültür Gecesi"ne katıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı toplantı, çok sayıda il ve ilçe belediye başkanı, akademisyen, kazı başkanı ve ilgililerin katılımıyla devam ediyor.
Program kapsamında, bir süre önce restorasyonu tamamlanan ve tarım müzesine dönüştürülmesine karar verilen Bozova ilçesindeki tarihi Çarmelik Kervansarayı'nda "Kültür Gecesi" düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da yer aldığı programda konuşan TKB Başkanı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 460 belediyenin üye olduğu birliğin tarihi şehirlerden oluştuğunu hatırlattı.

Çiftçi, ülkenin tarihi yerlerini geleceğe taşıma adına çalışma yürüttüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Tarihi Kentler Birliği 2000 yılında kurulmuş olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının aslında ülkemizde gerçekleştirmiş olduğu tüm tarihi ve kültür birikimlerini restore etme noktasında yardımcı olma, yerelde belediyelerle birlikte işbirliği içerisinde bu restorasyonu koruma anlayışını, tarihini, kültürünü şehirlerde yaşatma ve geleceğe taşıma açısında büyük hizmetlere imza atıyor. Bizler de Anadolu'yu karış karış gezerek tarihi il ve ilçelere giderek orada bölge toplantılarımızı, alan incelemelerini yaparak elimizden geldiğince şu güzel tarihi şehirlerimize hizmet etmenin uğraşı içerisindeyiz."

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in de katıldığı ve Büyükşehir Belediyesi sıra gecesi ekiplerinin sahne aldığı etkinlikte, konuklara yöresel yemekler ikram edildi.

Haber Tarihi: 22 Eylül 2018 Cumartesi 23:11
  1. Şanlıurfa
  2. mehmet ersoy

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sisi'nin mahkemesinden Hüsnü Mübarek'e ret!
    1. Sisi'nin mahkemesinden Hüsnü Mübarek'e..
    2. Aileyi parçalama planı başarıya..
    3. Kastamonu'da ağaçtan düşen vatandaş..
    4. Bursa'da bir düğünde 3 kişi, maganda..
    5. Bakan Ersoy Şanlıurfa'da kültür..
    6. Afgan müzisyen Konya'daki Mevlana..
    7. Hitler ve Lenin Peru'daki seçimlerde..
    8. Terör devleti İsrail'den Gazze'ye hava..
    9. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan,..
    10. Almanya'da İslam Dünyası STK'ları..
    11. 40 yıl sonra ilk kez ortaya çıktı!
    12. Bakan Yardımcısından Çanakkale..
    13. Onur özür diledi! "Sorumlusu benim"
    14. Memur-Sen Başkanı Yalçın: Kepazelikle..
    15. İzmir'de uyuşturucu operasyonu
    16. Bakan Soylu 'Trabzon Günleri..
    17. Erdoğan'dan sürpriz ziyaret!
    18. Mali, bağımsızlığının 58. yılını..
    19. Karabük'te trafik kazası! Ağaçlık..
    20. Kongo'da ebola virüsü nedeniyle bir..
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Karahasanoğlu ikisinin de maskesini indirdi!
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Denetimde firmanın çalışmadığını gören vali küplere bindi: Hanginiz yalan atıyor?
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Can çekişen Burdur Gölü eski haline dönmeyecek şekilde kritik seviyeyi aştı
    Ankara nöbetçi eczaneler  2018 Ankara nöbetçi eczane isimleri
    Ankara nöbetçi eczaneler  2018 Ankara nöbetçi eczane isimleri

    Günün Karikatürü

    23 Eylül 2018
    Kilosu 20 TL'ye çıktı! 'Altın yiyoruz sanki'
    Kilosu 20 TL'ye çıktı! 'Altın yiyoruz sanki'
    YÖK son dakika 5. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?
    YÖK son dakika 5. YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?