Bakan Ersoy: “Sanatın ışığında daha güzel yarınlara ulaşmak ümidi ile bütün fikir ve sanat insanlarımızın Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyorum”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Sanatın ışığında daha güzel yarınlara ulaşmak ümidi ile bütün fikir ve sanat insanlarımızın Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyor, üretmeye devam etmelerini sağlayacak iklimi daha da iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum” dedi.

Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı’nın (WIPO) kurulduğu anlaşmanın yürürlüğe girdiği gün olan 26 Nisan tüm dünyada Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanıyor. WIPO tarafından 2000 yılından itibaren kutlanmaya başlanan 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir kutlama mesajı yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ülke olarak üyesi olduğumuz Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü WIPO’nun kurulduğu gün olan 26 Nisan, 2000 yılından bu yana fikri mülkiyet haklarına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Dünya Fikri Mülkiyet Günü olarak kutlanmaktadır. Son günlerde yaşadığımız küresel sıkıntıların bertaraf edilmesinde bir kez daha fikri çabanın eseri olan sanat, edebiyat, müzik ve sinema alanlarındaki üretimlerin ne denli önemli ve hayati olduğu ortaya çıkmıştır. Bu anlamlı gün vesilesiyle millet olarak üzerimize düşen, kültürel mirasımızın yapı taşları olan fikir ve sanat eserlerinin, ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için taşıdığı önemin farkında olmak ve eser sahiplerinin haklarının korunması hususunda azami özeni göstermektir. Bakanlık olarak kültür-sanat üretimini teşvik ederek kültürel hayatımızın zenginleştirilmesi ve sanatçılarımızın telif haklarının korunması için var gücümüzle çalışmaktayız. Sanatın ışığında daha güzel yarınlara ulaşmak ümidi ile bütün fikir ve sanat insanlarımızın Fikri Mülkiyet Günü’nü kutluyor, üretmeye devam etmelerini sağlayacak iklimi daha da iyileştirmeye kararlılıkla devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyorum.”