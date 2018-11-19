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Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'de bulunan Çingene kızı mozaiğinin Türkiye'ye getirileceğini açıkladı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:02
Bakan Ersoy müjdeyi verdi! Türkiye'ye getiriliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çingene kızı mozaiğinin 26 Kasım’da Türkiye’ye geleceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "ABD'deki Çingene Kızı mozaiği 26 Kasım’da Türkiye'ye gelecek. ABD’de Ohio Bowling Green State Üniversitesinde bulunan Zeugma Çingene Kızı mozaiği parçalarının Kasım sonunda Gaziantep'e, ait olduğu topraklara getirileceği bilgisini de burada sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

 

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 12:02
  1. Gaziantep
  2. ABD
  3. Mehmet Nuri Ersoy

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