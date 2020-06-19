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Ekonomi

Bakan Ersoy işletmeciler için tarihi duyurdu! Pazartesi hayata geçiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, işletme belgeli restoran, kafeler için 20 milyon liraya kadar kredi imkanının pazartesi hayata geçirileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 15:09:00 -
Bakan Ersoy işletmeciler için tarihi duyurdu! Pazartesi hayata geçiyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'de görev yapan 50 büyükelçi ile çok sayıda yabancı gazetecinin yer aldığı Antalya'da gercekleştirilen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

 "Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli restoranlar ve kafeler için Ziraat Bankası’yla bir kredi çalışması yaptık. Pazartesi gününden itibaren hayata geçiriyoruz. 1 milyondan 20 milyona kadar 36 ay vadeli, yüzde 7,5 faizle 6 aya kadar ödemesiz bir krediyi hayata geçiriyoruz."

Bakan Ersoy, "Türkiye'ye gelen turistin havaalanında yapılan Covid-19 testi pozitif çıkarsa, turist ülkesine gönderilmeyecek" ifadelerini kullandı.

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