Bakan Ersoy: “Biz Almanları, Almanlar da bizi çok seviyor. Bu dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Almanya’da terör örgütü toplantılarına katılıp Türkiye’ye gelenlere yönelik tedbir aldıkları şeklindeki açıklamalarını çarpıtan Alman basınındaki tartışmalara ilişkin, “Biz Almanları, Almanlar da bizi çok seviyor. Bu dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Berlin Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı kapsamında tur operatörleri ve basın mensuplarıyla toplantı düzenledi. Almanya’nın Türkiye için her zaman çok önemli bir pazar olduğunun altını çizerek konuşmasına başlayan Bakan Ersoy, “Sosyal ve kültürel ilişkilerimizi geliştirmeye çok büyük önem verdiğimiz Alman dostlarımız, yıllardır ülkemizi en fazla ziyaret eden misafirlerimiz arasında. Almanlar artık Türkiye’yi kendi ülkeleri kadar iyi tanıyor ve rahat ediyor" şeklinde konuştu.

Alman turist sayısında geçtiğimiz yılın ilk 11 ayında yüzde 25 gibi yüksek bir artış sağlandığını kaydeden Ersoy, “Aldığımız geri dönüşler, Alman misafirlerimizin bu yıl da artan oranlarda ülkemizi tercih edeceğini gösteriyor. Deniz- güneş- kum turistik ürününün yanı sıra ülkemiz özellikle inanç turizmi, kültür, doğa, şehir ve macera turizmi, eşsiz gastronomisi ve eğlence dünyası ile Alman dostlarımıza her daim huzur, benzersiz deneyimler ve heyecan vaat eder” dedi.

“Dünya markası olma iddiamızı sürdürüyoruz”

Türk turizminin son 10 yıl içerisinde büyük bir değişim ve gelişim geçirdiğinin altını çizen Ersoy, “Biz de dünyadaki gelişmelere paralel olarak, çevreyle uyumlu, rekabetçi ve sürdürülebilir politikaları artırarak uyguluyoruz. Türkiye uluslararası tanıtım stratejisinde bir dünya turizm markası olma iddiasını sürdürüyor. Bakanlık olarak öncelikli amacımız, ülkemizi hedeflediğimiz tüketicilerin hafıza ve kalplerinde dünyanın en önemli, çeşitli ve eşsiz turizm destinasyonlarından biri olarak var edebilmek. Bu nedenle de Türkiye olarak, teknoloji odaklı tanıtım enstrümanlarını da yakından takip ederek geleneksel medya ve pazar bölümlemesi haricinde geniş pazar ve destinasyon odaklı çalışmalarımızı geliştirmeye gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Şu an dünya turizm pazarında sekizinci sıradayız”

Turizmde geleceği belirleyecek üç önemli unsurun var olduğuna değinen Bakan Ersoy, bunların teknoloji, kalite ve sürdürülebilirlik olduğunu belirtti. Kısa sürede turizm alanında üst sıralara tırmanmak istediklerini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Bu çerçevede, çevreyi, yeşili, kültür varlıklarını ve dünya mirasını koruyarak ve ekolojik dengeyi her zaman göz önünde bulundurarak turizm atılımlarımızı planlamaya devam edeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla doğru yolda olduğumuzu rakamlar da kanıtlıyor. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre ülkemiz dünya turizm pazarında sekizinci sırada yer alıyor. Amacımız kısa sürede altıncı sıraya yükselmek” şeklinde konuştu.

“Ülkemizdeki tarihi eserler insanlığın ortak değerleridir”

Önümüzdeki dönemde Göbeklitepe’nin tanıtım faaliyetlerinde ön plana çıkarılacağı bilgisini veren Ersoy, “Anadolu coğrafyası adeta dünya tarihinin yaşayan tanığı durumunda, bir açıkhava müzesi konumundadır ve on bin yıldan daha eski tarihi boyunca birçok dine, inanca, kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ülkemizde bizden önce yaşamış medeniyetlerin bıraktığı eserler tüm insanlığın ortak değerleridir. Biz bu ortak değerleri ve bu büyük mirası sürdürülebilir turizm anlayışı yani koruma-kullanma dengesi içinde sizlerle paylaşmayı hedefliyor, dünyanın dört bir yanından gelen konukların ilgi ve beğenisine sunuyoruz. Bildiğiniz üzere bu açık hava müzesinin en önemli eserlerinden biri, dünya medeniyet tarihinin en eski tapınağı olarak bilinen Şanlıurfa’daki Göbeklitepe 2018’de UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alındı. Böylece Türkiye’den UNESCO listesine on sekizinci eserimiz de girmiş oldu. Dünya medeniyetinin bu önemli ortak mirasını, uluslararası alanda tanıtmaya yönelik olarak 2019 yılını ‘Göbeklitepe Yılı’ ilan ettik. Bu yıl Alman dostlarımız da medyada ve çevrelerinde Göbeklitepe ile oldukça sık karşılaşacaklar. Örneğin ITB ülke standımızda Göbeklitepe’nin bir replikası yer alıyor. Göbeklitepe, tanıtım planlama faaliyetimizde de ön planda olacak” dedi.

“Dostluğumuzun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz”

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bir Alman gazetecinin, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Soylu’nun yaptığı bir açıklamasına ilişkin, hükümeti eleştirenlerin Türkiye’ye geldiklerinde tutuklanma riski mi var sorusuna, “Konu çarpıtıldı. Sizin de belirttiğiniz gibi kafa karışıklığı oldu. Açıkçası İçişleri Bakanımızın söylemlerinin farklı anlamlara çekildiğini gördük. Dışişleri Bakanlığımız da gerekli açıklamayı yaptı zaten. Böyle bir şeyin Türkiye’de olması mümkün değil. Türk ve Alman halklarının dostlukları çok eski tarihlere dayanan, çok önemli geçmişi olan bir dostluk. Biz Almanları, Almanlar da bizi çok seviyor. Bu dostluğun bozulmasına müsaade etmeyeceğiz” şeklinde yanıt verdi.