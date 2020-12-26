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Aktüel Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünü kutladı:
Aktüel

Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünü kutladı:

"Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bütün Ankaralıların, tarihimizin ciddi dönüm noktalarından biri olan bu özel gününü kutluyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-26 17:05:27 -
Bakan Ersoy, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümünü kutladı:

ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bütün Ankaralıların, tarihimizin ciddi dönüm noktalarından biri olan bu özel gününü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongresi ile milli fikir ve ideallerin masaya yatırıldığını, istiklal ve mukaddesatın korunması yolunda Türk milletinin sarsılmaz kararlılığının tecessüm ettiğini, bu yolda ortak bir iradeyle tek vücut olarak hareket edilmesinin karara bağlandığını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın ancak ve ancak milletin topyekün​​​​​​​ desteği alınırsa başarılı olabileceğini en başından belirttiğine işaret eden Ersoy, şimdi o desteğin mutlak olarak tesis edildiğini vurguladı.

Ersoy, "27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelen, Atatürk'ün ve Temsil Heyeti'nin şahsında işte bu milli iradeydi. Ankara artık Türk milletinin sesi, sevk ve idare merkezi idi. Bu gelişten sadece dört ay sonra yüce Meclisimizin kurularak, egemenliğin tek sahibinin kayıtsız, şartsız millet olduğunun ilanı, resmi olmasa da Ankara'nın başkent olduğunun da ilanıydı." ifadelerini kullandı.

Başkentin, milletin kendisini, dolayısıyla onda vücut bulan tüm değer ve varlığı temsil eden bir ifade olduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Atatürk'ün 101 yıl önce Dikmen sırtlarından giriş yaptığı gün Ankara işte bu kimliği kazanmıştı ve bir asrı geride bırakırken ilk günkü gurur ve heyecanla onu taşımaya devam etmektedir. Ankara'ya gelişinin 101'inci yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bütün Ankaralıların, tarihimizin ciddi dönüm noktalarından biri olan bu özel gününü kutluyorum."

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