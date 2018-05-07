Namaz Vakitleri 0553 313 94 23

Bakan Eroğlu zemzem suyunu içmeden bakın ne dilekte bulundu?

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce şehir merkezinde esnafları ziyaret ederek doğal bitki çayı hediye etti.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:49
Bakan Eroğlu zemzem suyunu içmeden bakın ne dilekte bulundu?

Bakan Eroğlu ve Bakan Özlü, esnaf ziyaretinin ardından Ak Parti İl Başkanlığı'na geçti. Bakan Eroğlu'na, partililer tarafından geçen günlerde umreden dönen Ak Parti İl Başkanı Hikmet Keskin'in getirdiği zem zem suyundan ikram edildi.

ZEMZEM SUYUNU İÇMEDEN DİLEKTE BULUNDU

 

Eroğlu, zemzem suyunu içmeden önce, "Recep Tayyip Erdoğan’ın gümbür gümbür cumhurbaşkanı olması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gümbür gümbür temsil edilmemiz için ya Allah bismillah" dedi.

BU SİSTEMDE HER ŞEY DAHA GÜZE OLACAK

Bakan Eroğlu, 24 Haziran'dan sonra Türkiye'de yeni bir sistemin işleyeceğini belirterek, "Geçmişte olduğu gibi cumhurbaşkanlığı, başbakanlık kavgası olmayacak. Çünkü artık başbakan olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin en son başbakanı Binali Yıldırım olacak. Cumhurbaşkanlığı sisteminde her şey daha güzel olacak. Sürekli huzur, istikrar ve daha müreffeh bir Türkiye olacak. Ayrıca 2023 hedeflerinde Türkiye en büyük ekonomisi olan ülkeler arasına taşınacak. Bu arada çok az bir zaman kaldı. 50 gün kadar bir zaman kaldı. Türkiye üzerindeki oyunları bozmak için Düzce hazır mısın? Gerçekten bu seçim çok önemli. Millet düşmanları milletin aklını karıştırmak için çok gayret ediyorlar. Çatı adayı kurmak istediler çatı çöktü, başka numaralar çekmek istediler bunların hepsi bertaraf edildi. İnşallah 24 Haziran'da onların bütün hevesleri kursaklarında kalacak. Milletimiz büyük bir destana mührünü vuracak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 22:49
  1. Düzce
  2. Veysel Eroğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    1. Suriye'de savaş helikopteri düştü!
    2. Terör sevici Fatih Portakal yine şov..
    3. Muhteşem ikili: Sarımsak ve bal..
    4. Çocuklarda ağrıyı ilaçsız da tedavi..
    5. Buzdolabında yeşilliklerin tazeliği..
    6. Salata yapımı için için öneriler
    7. KKTC: Karşılıklı suçlama oyununa..
    8. Polis aracı maketinden kaçtılar,..
    9. Meral Akşener, Muharrem İnce ile..
    10. Erol Bulut: İki puanımızı çaldılar
    11. Ribery bir yıl daha Bayern Münih'te
    12. Warriors ve Rockets konferans finaline..
    13. Şampiyonlar Ligi finalinin hakemi..
    14. Putin'in başbakan adayı yine Medvedev..
    15. Mehteran takımının taşındığı minibüs..
    16. Doğan Medya'nın Demirören'e satışına..
    17. İstanbul'da vapur seferleri normale..
    18. Kayseri'de borç-alacak kavgası: 1 ölü
    19. Cumhur ittifakı tabelaya yansıdı
    20. Türkiye Kupası'nda final maçının..
    Kuveyt Türk
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Erdoğan düşmanı Fransız Profesör: Erdoğan 10 kat artırdı!
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Gökçek: AK Parti'ye gönül verenlere çağrımdır...
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Karamollaoğlu'na destek mi veriyor? Şevki Yılmaz'dan flaş cevap!
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    Şoka uğradı! İşte Perinçek'in imza sayısı
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...
    ABD bu riski alamaz! Türkiye F-35 dışında kalırsa...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son seçim anketi açıklandı
    Son seçim anketi açıklandı
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...
    Gökçek KK ile ilgili öyle bir bilgi paylaştı ki...