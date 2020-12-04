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Aktüel Bakan Elvan: "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak"
Aktüel

Bakan Elvan: "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak"

"Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-04 12:51:41 -
Bakan Elvan: "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak"

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyeti ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin, "İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak." ifadelerini kullandı.

Elvan, Twitter hesabından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile gerçekleştirdikleri MÜSİAD heyetiyle görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulundu.

İş dünyasıyla görüşmelerine MÜSİAD ile devam ettiklerini belirten Elvan, "Adalet Bakanı'mız Sayın Abdulhamit Gül ile MÜSİAD yönetiminin önerilerini aldık. İş dünyasının görüşleri, yapacağımız düzenlemelere önemli katkı sunacak. Önümüzdeki günlerde görüşmelerimize devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Elvan ve Gül'ün, MÜSİAD heyetiyle görüşmesi yaklaşık 2,5 saat sürdü.


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