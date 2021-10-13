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Ekonomi Bakan Elvan, DEİK heyetini kabul etti
Ekonomi

Bakan Elvan, DEİK heyetini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile verimli bir istişare toplantısı yaptıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:52:00 -
Bakan Elvan, DEİK heyetini kabul etti

Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, DEİK Başkanı Nail Olpak ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile İstanbul’da bir araya geldiklerini belirtti. Bakan Elvan, “Verimli bir istişare toplantısı oldu. Sayın Olpak ve DEİK Yönetim Kurulu Üyelerine görüş ve önerileri için teşekkür ediyorum” değerlendirmesinde bulundu.

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