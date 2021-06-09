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Ekonomi Bakan Elvan, ATO heyetini kabul etti
Ekonomi

Bakan Elvan, ATO heyetini kabul etti

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran ile Oda Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-09 09:04:00 -
Bakan Elvan, ATO heyetini kabul etti

Baran, Bakan Elvan’a ATO’nun çalışmaları hakkında bilgi vererek, 160 bin üyenin temsil edildiği 67 meslek komitesi üyesinin sektörel toplantılarda kayda geçirdiği, ticaretin gelişmesine yönelik konu ve sorunlar ile çözüm önerilerinin yer aldığı bir dosya sundu.

‘Tek oranlı KDV' önerdi

Vergi uygulamaları konusunda önerilerini sıralayan Baran, KDV sistemindeki farklı oranların bazı sektörlerde uygulamada karmaşaya neden olduğunu belirtti. Aynı sektör içinde girdiler ve nihai ürünler üzerindeki KDV oranlarının farklılık arz ettiğine dikkati çeken Baran, “Bu kapsamda vergide genellik ilkesine uygun, ‘tek oranlı KDV sistemi’, önerilerimiz arasında yer almaktadır. Bu sistem, işletmelerin rekabet gücünü artıracaktır.” değerlendirmesinde bulundu. ATO Başkanı Baran, reel sektörün kamudan alacaklarının tahsili konusunda yaşanan sorunları da aktardı. Baran ve beraberindeki heyet, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Cengiz Yavilioğlu ile de görüştü.

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