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Yaşam Bakan duyurdu! Yangın kontrol altına alındı
Yaşam

Bakan duyurdu! Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınının havadan ve karadan yapılan müdahale sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-27 19:32:00 - 2021-07-27 19:34:13
Bakan duyurdu! Yangın kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana’da çıkan orman yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Adana Sarıçam’da çıkan orman yangınının yoğun çalışmalar sonrası kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Pakdemirli yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Adana Sarıçam’da saat 15.08’de başlayan yangına 1 uçak, 5 helikopter, 2 dozer, 20 arazöz ile müdahale eden ormanın kahramanları yangını kontrol altına aldılar. Soğutma çalışmaları sürüyor.”

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