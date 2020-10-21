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Gündem Bakan duyurdu: Türksat5A Kasım ayında gönderiliyor
Gündem

Bakan duyurdu: Türksat5A Kasım ayında gönderiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 10:59:00 - 2020-10-21 11:02:43
Bakan duyurdu: Türksat5A Kasım ayında gönderiliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Uzaydaki 3 haberleşme uydumuza ek olarak Türksat5A’yı Kasım ayının sonunda uzaya göndereceğiz. Türksat 5B, 2021’in ikinci çeyreğinde; ilk milli ve yerli haberleşme uydumuz olan Türksat 6A’da 2022’de fırlatılacak." açıklamasında bulundu.

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