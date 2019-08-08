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Bakan duyurdu! Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos 2019 mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:47
Bakan duyurdu! Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sağlık hizmet sunucularının Temmuz dönemi için SGK'ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos mesai bitimine kadar uzatıldığını duyurdu.

8 gün ek süre tanındı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla sağlık hizmet sunucularının Temmuz dönemi içiin SGK'ya teslim etmesi gereken reçete ve faturaların teslim süresinin 23 Ağustos'a kadar uzatıldı. Bu karar öncesinde ayın 15'ine kadar reçete ve faturaların teslim edilmesi gerekiyordu. Böylece 8 gün ek süre tanınmış oldu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:47
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  4. Zehra Zümrüt Selçuk

YORUM YAZ

  • ABCABC1 sa önce
    Istanbul sözlesmesininde süresini uzatmisti bu zat.

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