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Ekonomi Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başladı!
Ekonomi

Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başladı!

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:36:00 -
Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başladı!

Tarım Ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerinin bugün başladığını söyledi.

Bakan Kirişci Twitter'dan paylaştığı bilgi notunda "3 milyar 176 milyon 677 bin 292 TL’lik tarımsal destekleme ödemelerine bugün başlıyoruz. Çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

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