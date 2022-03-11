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Ekonomi Bakan duyurdu: Ödemeler başladı
Ekonomi

Bakan duyurdu: Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 20:02:00 -
Bakan duyurdu: Ödemeler başladı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 58 milyon 899 bin 579 liralık tarımsal destekleme ödemelerini, çiftçilerin hesaplarına aktarmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hastalıktan Ari İşletme Desteği 33 milyon 13 bin 500 lira, Lisanslı Depoculuk Desteği 23 milyon 380 bin 885 lira, Kırsal Kalkınma Desteği 2 milyon 505 bin 194 lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

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