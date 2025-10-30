  • İSTANBUL
Bakan duyurdu! Kökü internette olan bir ağ çökertildi
Gündem

Bakan duyurdu! Kökü internette olan bir ağ çökertildi

Bakan duyurdu! Kökü internette olan bir ağ çökertildi

çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sinop merkezli 6 ilde siber suçlara yönelik yürütülen kapsamlı operasyonlarda 32 kişinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre Sinop merkezli İstanbul, Bursa, Düzce, Balıkesir ve Çorum’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis üzerinden devasa bir para trafiğini yöneten 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesap hareketlerinin 524 milyon lirayı aştığı tespit edilirken, yakalananlardan 30’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 2’sine ise adli kontrol uygulandı.

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında zanlıların internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı, haksız kazanç elde ettiği, para transferlerine aracılık ettiği ve reklamlarda kullanıcı yönlendirerek vatandaşı dolandırdığı belirlendi. Operasyonda 5 araç ile 410 banka hesabına el konuldu.

Yasa dışı bahis sadece bireyleri değil toplumun geleceğini hedef alıyor. Güvenlik güçlerinin kararlı mücadelesinin süreceği vurgulandı.

