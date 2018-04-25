Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakan duyurdu! İyi Parti alamayacak

Adalet Bakanı Gül, İyi Parti'nin Hazine yardımından faydalanmasıyla ilgili soruya "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur" dedi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 08:11
Bakan duyurdu! İyi Parti alamayacak

TBMM Genel Kurulu'unda AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ile MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı'nın imzasını taşıyan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

İyi Parti'nin Hazineden seçim yardımı alıp alamayacağına ilişkin soru üzerine Gül, grup kuran partilere, son genel seçimlerde yüzde 3'ün üzerinde oy alması halinde Hazineden yardım yapıldığını anımsattı.

Gül, "Şu anki mevzuatımızda, grup kuranların hazine yardımı alması için bir düzenleme yoktur." diye konuştu.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 08:11
  1. Konya
  2. İstanbul
  3. Hazine
  4. yardım
  5. iyi parti
  6. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günün âyet ve hadisi
    1. Günün âyet ve hadisi
    2. Türkiye'den saçmalayan Trump'a jet cevap
    3. Sitelerde oturanlar artık güvende!..
    4. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    5. Hülleci 15 vekil ortada kaldı
    6. Ermeni çetelerinin katliamı belgelendi
    7. Suriyeliler arasında 80 lira kavgası!..
    8. Amerika'da çatlak büyüyor! Mattis'e..
    9. Yeryüzündeki milyonlarca canlının..
    10. Emekliye 600 lira promosyon! Tek şartı..
    11. Dikkat çeken an! Donald Trump yine..
    12. Dışişlerinden Trump'a Ermeni resti!..
    13. İttifak talimatı darbeci FETÖ'den mi?..
    14. Türkiye'nin ilk şova dayalı havacılık..
    15. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak..
    16. Çiftlik Bank'ın ikinci adamı
    17. Dolar ne kadar?
    18. Yunanistan malını mülkünü satışa..
    19. Darbeci FETÖ'den Hepatit B tuzağı
    20. 'Abdullah Gül ittifakının' perde arkası!
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    Abdullah Gül'ün adaylık için tek şartı! Gözdesini yanında istiyor
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    İşte AK Parti'nin tek başına oy oranı
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    Meral Akşener'den Abdullah Gül çıkışı!
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    AK Parti'den flaş HÜDA-PAR açıklaması
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...
    Şaşırmadık! Pornocu Şahin K.'nın Adnan Oktar'la ilişkisi...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Abdullah Gül çıkışı!
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı
    Erbakan Ödüllerine Abdullah Gül ile Karamollaoğlu birlikte katıldı