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Ekonomi Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor
Ekonomi

Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Yeniakit Publisher
2024-03-28 13:12:00 -
Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay üreticilerini sevindiren haberi verdi. Yumaklı, destekleme ödemesinin bugün üreticilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

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