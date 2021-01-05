Bakan duyurdu! Bugün hesaplara yatacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerinin bugün hesaplara yatırılacağını söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Aralık Ayına ilişkin İşsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemelerini bugün Yapıyoruz" açıklaması yaptı.
Aralık ayına ilişkin işsizlik ve Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri, bugün vatandaşların IBAN hesaplarına yatırılacak.
IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise ödemeler PTT üzerinden yapılacak.