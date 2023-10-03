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Ekonomi Bakan duyurdu! Bin 453 personel alınacak
Ekonomi

Bakan duyurdu! Bin 453 personel alınacak

Yeniakit Publisher
2023-10-03 21:36:00 -
Bakan duyurdu! Bin 453 personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alınacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yurt yönetim personeli alımı yapacak. Açıklamayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak yaptığı paylaşımda, “Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete’de ve gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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