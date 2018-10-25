Bakan duyurdu: Aydın pilot il oldu
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çifti Kayıt Sisteminde tarla ve ürün kontrollerinin bire bir yapılması konusunda Aydın'ın pilot il olarak belirlendiğini açıkladı.25 Ekim 2018 Perşembe 11:05
Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli,Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Marmara Bölge Toplantısında yaptığı açıklamada; Çifti Kayıt Sisteminde il ve ilçelerde ziraat mühendislerinin sahaya inerek, tarla ve ürün kontrollerinin bire bir yapılması konusunda Aydın'ın pilot il olarak belirlendiğini söyledi.
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