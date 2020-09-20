Bakan duyurdu! Artık zorunlu olacak

Yerli otomobilin şarj ünitelerinin yapım sürecine ilişkin açıklamalar yapan Murat Kurum, her 50 park yerinden birinin elektikli araçlar için istasyon yapılacağını duyurdu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa’da üretimi başlatılacak olan TOGG marka yerli ve milli otomobilin bütün işlemlerinin yakından takip edildiğini dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde çalışmalarına devam edilen yerli otomobil için şarj stantları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Her 50 park yerinden biri elektrikli şarj istasyonu olacak

Murat Kurum yaptığı açıklamada, TOGG için ÇED raporunu onayladığını da duyurdu.

Kurum; “Gemlik'te yerli otomobilin üretimine ilişkin artık hiçbir engel yok. Yerin tahsisini gerçekleştirdik, ÇED raporunu onayladık, fiilin de zaten inşaatlar başlamış durumda." ifadelerini kullandı. Yerli otomobil projesini yakından ilgilendiren elektrikli şarj istasyonlarının kurulumu konusunda mevzuat çalışmalarını da yaptıklarını dile getiren Kurum, şunları kaydetti: "Yerli otomobilimizin 2023 yılında yola çıkmasıyla birlikte konutlarda, AVM'lerde, yollarda elektrikli şarj istasyonları ihtiyacı ortaya çıkacak. Buna ilişkin de hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla ortak bir proje yürütüyoruz. Bu çerçevede hem Otopark Yönetmeliği'nde hem de İmar Yönetmeliği'nde düzenlemeler yapacağız. Otopark Yönetmeliği'nde yapacağımız düzenlemeyle birlikte her 50 park yerinden bir tanesi elektrikli araçlar için ayrılacak, şarj istasyonları olacak, bu zorunlu hale geliyor.” açıklamasını yaptı.

Akaryakıt istasyonlarında şarj üniteleri de olacak

Geleceğe yön verecek elektrikli otomobiller Türkiye’de kullanılırken şarj istasyonu sıkıntısı çeken vatandaşlar her otoparkta ve benzin istasyonlarında şarj üniteleri ile araçlarını şarj edebilecek.

Şarj istasyonlarının kurulum aralığını belirleme çalışmaları yaptığını söyleyen Bakan Kurum; "Şarjın ne kadar gideceğine dair simülasyonu yapıyoruz. Edirne'den yola çıkan bir Kars'a, Ardahan'a, doğudan batıya, kuzeyden güneye nasıl gitmesi gerekiyorsa o çerçevede simülasyonlar yapılıyor. İhtiyaç olan şarj istasyonlarını mevcutlara ekleyerek, yeni yapılması gerekiyorsa da yenilerinin düzenlemelerini yaparak hayata geçireceğiz.” dedi.

Bakan Kurum, yerli otomobille eş zamanlı olarak şarj ünitelerinin de aynı zamanda tamamlanacağını belirtti.