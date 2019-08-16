Bakan duyurdu! 14 milyon kişi yollara düştü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan "Kurban Bayramıtatili boyunca havalimanlarından hizmet alan 3 milyon 709 bin 163 yolcu için 23 bin 657 uçak seferi düzenlendi" dedi.

Turhan "Otobüs taşımacılığında izin verilen B2 ve D2 belgeli otobüslerle 270 bin 670 sefer yapılarak toplam 4,1 milyon yolcu taşındı. Toplamda 6 bin tren seferiyle taşınan yolcu sayısı 3 milyon 750 bin oldu. TCDD Taşımacılık AŞ tarafından YHT'lerle 292 sefer, konvansiyonel trenlerle 150 sefer, bölgesel trenlerle 1046 sefer, Marmaray ve Başkentray ile 2 bin 376 sefer gerçekleştirildi. Söz konusu seferlerle taşınan yolcu sayısı 2,5 milyon oldu" açıklamasında bulundu.

Böylece Kurban Bayramı kapsamında 14 milyon vatandaş seyahat etmiş oldu.