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Gündem Bakan duyurdu! 13 bin personel alınacak
Gündem

Bakan duyurdu! 13 bin personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'nın çeşitli kadrolarına 13 bin personel alınacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-22 11:15:00 - 2021-02-22 11:15:45
Bakan duyurdu! 13 bin personel alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çeşitli kadrolarda görevlendirilmek üzere 13 bin 202 yeni personel alımı yapılacağını bildirdi.

Gül, Telegram'dan yaptığı açıklamada, "Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

saffet

Ne kadar güzel istinafta yargıtay da 4 senedir kararlar lar bekliyor insanlar yeter artık 4+4+4+4+2.5 yargı sisteminde Adalet derken öleceğim diyor
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