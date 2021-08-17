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Siyaset

Bakan Dönmez'den 'Kastamonu' açıklaması! Verilmeye başlandı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-17 11:26:00 -
Bakan Dönmez'den 'Kastamonu' açıklaması! Verilmeye başlandı

Enerji Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız.

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