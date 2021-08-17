Bakan Dönmez'den 'Kastamonu' açıklaması! Verilmeye başlandı
Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdiklerini söyledi.
Enerji Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:
Kastamonu'nun selden zarar gören ilçelerinin ve köylerinin tamamına bugün itibariyle elektrik verdik. Sinop’ta enerji verilemeyen köylerimizin enerjilendirme çalışmaları ekiplerimizin gayretiyle devam ediyor. Burada da en kısa sürede tüm köylerimize elektrik sağlayacağız.