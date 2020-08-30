Bakan Dönmez'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak, "En zor zamanlarda bile yılmadık, inandık ve bağımsızlık ateşiyle aydınlattık tüm yurdu. Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin ve bu Zafer en güzel motifi şanlı tarihimizin." ifadelerini kullandı.

Dönmez, Twitter hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin yayımladığı mesajında şunları kaydetti:

"En zor zamanlarda bile yılmadık, inandık ve bağımsızlık ateşiyle aydınlattık tüm yurdu. Bu vatan bizim, bu topraklar hepimizin ve bu Zafer en güzel motifi şanlı tarihimizin. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."



