0553 313 94 23

Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,“Sakarya’da daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17’de 0 yapma hedefindeyiz” dedi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
Bakan Dönmez, seçimde Sakarya’dan 17’de 0 istedi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,“Sakarya’da daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17’de 0 yapma hedefindeyiz” dedi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sakarya Valiliği ziyareti sonrasında Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu’nu ziyaret etti. Burada talepleri dinleyen Dönmez, daha sonra, SASKİ tarafından yaptırılan ADASU HES’i inceledi. HES hakkında SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş’ten bilgi alan Dönmez, daha sonra AK Parti İl Başkanlığına giderek partililere seslendi.



“17’de 0hedefimiz”


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptığı açıklamada, “Sakarya, AK Parti kurulduğu günden beri her zaman AK Partiye destek vermiş. Sayın Cumhurbaşkanımıza olan teveccühünü, desteğini eksiltmemiş, katkısını sağlamış bir şehrimizdir. Biliyorsunuz önümüzde yerel yönetimler seçimi var. Ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki aynı desteği artırarak gösterecektir. Sakarya özellikle 1999’dan sonra yaşadığı iki depremden sonra adeta hem toplumsal hayatı hem de iş hayatının yıkıldığı bir kentti. Yeniden kalkınarak o eski görüntüyü sildi maddi açıdan Sakarya’yayı farklı gördüm. Burada şüphesiz hükümetin aldığı kararlar ve yatırımlar kadar yerel yöneticilerimizin ortaya koyduğu ciddi performansın etkisi büyük. Bu vesile ile hizmet almış, hizmet etmiş belediye başkanlarımızı şükranla anıyorum. İnşallah yeni dönemde Ekrem kardeşimizin başkanlığında Sakarya bölgenin cazibe merkezlerinden biri olmaya devam edecek. Sakarya geçmişte tarım kenti olarak anılırken, ciddi bir dönüşüm neticesinde sanayi merkezi bir ticaret merkezi haline dönüştü. Günümüzde sadece bireyler yarışmıyor, sadece kurumlar yarışmıyor kentlerde yarışıyor. Bu rekabetin örneklerini burada görüyoruz. Sakarya’mızda cumhur ittifakıyla seçimlere giriyoruz. İnşallah daha önceki seçimlerde olduğu gibi 17’de 0 yapma hedefindeyiz. Sayın başkanlardan ve adaylardan bu yönde geri dönüşlerde aldık bu bizi mutlu etti” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken görüntü
    1. Ozan Arif'in cenazesinde tepki çeken..
    2. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan SP..
    3. Ortahisar Belediye Başkanı Genç:..
    4. Yunus Çekiç’e ‘Yılın En Başarılı..
    5. AFAD’dan trafik kazası tatbikatı
    6. Ankara’nın Kuşçağız Mahallesi’nde..
    7. IKBY İran’a petrol ihracatını durdurdu
    8. Bilecik Devlet Hastanesi’nin yüzde..
    9. 87 yaşında kolon kanserini yendi
    10. Büyüközer’den siyasilere: Farkında..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopterle..
    12. Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kurulu
    13. "Hakkari'ye yaklaşık 12 milyar liralık..
    14. Trabzonspor evinde Alanyaspor’u..
    15. Karaman’da motosikletin çarptığı yaya..
    16. Üreticiye 1,5 milyar liralık hibe paketi
    17. Gümrüklerde İslami hassasiyetli..
    18. İYİ Parti'de CHP krizi! Tamamı istifa..
    19. Fatih Erbakan konuşurken,..
    20. "Sınav sistemimizi düzenleyemezsek,..
    21. 100. Yıl Söyleşileri’nin 12’ncisi..
    22. MHP’den Başkan Çetinbaş’a nezaket..
    23. Doğal ve helal kozmetik deyince akla..
    24. Büyük yenilik! Türkiye'de birinci,..
    25. Doğu Anadolu'da 4 il için buzlanma ve..
    26. Ahmet Sami Kutlu: "Hayal ettiğiniz..
    27. 2 bin 200 yıllık Batı tiyatrosu gün..
    28. Vodafone TV’den 3 yeni içerik
    29. Sakarya Valisi Nayir ile Bilecik..
    30. Ali Kılıç: “Üreten de tüketen de mutlu..
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Ali Bayramoğlu'ndan dikkat çeken Ahmet Davutoğlu iddiası!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Yogacı Ece sahtekar çıktı!
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Bakanlık sıcak bakıyor! Ücretli poşette yeni dönem başlayabilir
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Komedi... CHP’li vekil kendi partisini rezil etti!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!
    Alparslan Türkeş, Nurettin Soyer’e böyle seslenmiş!

    Günün Karikatürü

    16 Şubat 2019
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Ekrem Dumanlı ile ilgili çarpıcı detay ortaya çıktı! Nehrin suyunun çekilmesini beklemişler
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü
    Maduro açıkladı: ABD ile gizlice görüştü