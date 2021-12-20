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Ekonomi Bakan Dönmez resmen açıkladı! Satış miktarı 2,1 milyon ton
Ekonomi

Bakan Dönmez resmen açıkladı! Satış miktarı 2,1 milyon ton

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (Eti Maden) 2021 yılının Ekim ayı itibarıyla bor ürünleri satış miktarının 2,1 milyon ton olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-20 14:32:00 -
Bakan Dönmez resmen açıkladı! Satış miktarı 2,1 milyon ton

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Eti Maden ile bağlı şirketleri tarafından üretilen ve satılan bor içerikli temizlik malzemeleri ile dezenfektanlara ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. CHP'li Gürer'in soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, Eti Maden tarafından üretilen bor ürünlerinin cam, tarım, seramik, temizlik sektörlerinde kullanıldığını belirterek, toplam bor ürünleri satış miktarının 2021 yılının Ekim ayı sonu itibarıyla 2,1 milyon ton mertebesinde olduğunu açıkladı.

Bor ürünlerinin fiyatlarının pazardaki rekabet koşularına göre ülke, bölge, sektör bazında değişiklik gösterdiğine işaret eden Bakan Dönmez, bu nedenle Eti Maden tarafından pazardaki söz konusu değişimler ve rakipler analiz edilerek dinamik fiyatlandırma politikası uygulandığını kaydetti.

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