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Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Çalışmalara başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçilere müjde vererek "Köylülerimizin kendi gazını kendisinin üretebileceği bir Ar-Ge çalışması  başlattık. Doğal gaz değil, biyogaz üretecekler. Özellikle hayvancılıkta çalışan  çiftçilerimize söylüyoruz, müjdeliyoruz. Hayvansal atıklardan biyogaz üreten mini  reaktör üzerinde çalışmaya başladık." dedi.

23 Şubat 2019 Cumartesi 15:03
Bakan Dönmez müjdeyi verdi: Çalışmalara başladık

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, çiftçilere süt yemi  dağıtımı dolayısıyla Ortadoğu Kültür Merkezinde düzenlediği törende, çiftçiliğin  önemli bir meslek olduğunu söyledi.

Gaziantep'te enerjide birçok yeniliğe imza attıklarını ifade eden  Dönmez, "Yakın zamanda elektrikte sık sık kesintiler yaşanıyordu. İki sebebi  vardı. Birincisi enerjimiz yeterli değildi ancak bunları aştık. Artık Türkiye'de  elektrikte arz güvenliği tehlikesi kalmadı. İkincisi şebekede bazı sıkıntılar  vardı, yenilemek gerekiyordu. Gaziantep sanayisiyle hızla büyüyen bir şehrimiz.  Burada da enerji kesintilerinde ciddi bir iyileşme söz konusu oldu." diye  konuştu.

Dönmez, Türkiye'nin birçok bölgesinde doğal gaz kullanıldığını, artık  köylerden de talep geldiğini aktararak, şöyle konuştu:

"Köylülerimizin kendi gazını kendisinin üretebileceği bir Ar-Ge  çalışması başlattık. Doğal gaz değil, biyogaz üretecekler. Özellikle  hayvancılıkta çalışan çiftçilerimize söylüyoruz, müjdeliyoruz. Hayvansal  atıklardan biyogaz üreten mini reaktör üzerinde çalışmaya başladık. Arkadaşlar  ilk denemelerini yapıyorlar. Yakın gelecekte ziyaret edeceğim. İnşallah köylerde  ocağında kullanacağı tüp gazın yerini alacağı gazı üretmiş olacağız. Sıcak suyunu  elde etmek için yine bu reaktörden istifade edilecek. Belki de ısınmada da bu  reaktörden elde edilen gazı kullanma imkanına sahip olacak. Testler olumlu sonuç  verdiğinde bunu çiftçilerimizle paylaşacağız."

Hayvancılıkta kullanılan elektriğe indirim

Elektrikte "tarımsal faaliyetler tarifesi" uygulaması hakkında bilgi  veren Dönmez, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz elektrik  kullanımında daha ucuz tarifeden elektrik alma imkanına sahip. Değerli  çiftçilerime söylüyorum, sadece tarımsal sulamada değil, diğer hayvancılık  faaliyetleriyle uğraşan çiftçiler de aynı tarifeden yararlanacaklar. Kilovatsaate  yaklaşık 72 kuruş ödeyen çiftçiler, tarımsal alana girdiği zaman bu rakamı 63  kuruşa indirmiş olacağız. Yaklaşık yüzde 12 civarında bir indirimle en kısa süre  içerisinde yararlanmaya başlayacaklar. Tarım Bakanlığımızla çalışmalarda belli  bir noktaya geldik. Önümüzdeki günlerde gündeme almak suretiyle bitirmiş  olacağız."

Konuşmaların ardından çiftçilere bin 400 ton koyun sütü yemi  dağıtıldı.Törene, Gaziantep Valisi Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı  Fatma Şahin de katıldı.

Öte yandan, Bakan Dönmez programa gelişinde kendisini halay çekerek  karşılayan çiftçilerin davetini kırmayarak, bir süre halay çekti.

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Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 15:03
  1. Gaziantep
  2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

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