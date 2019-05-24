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Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt üreten tesisi ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde kömürden akaryakıt üretimi yapan TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisi'nde inceleme yaptı- Bakan Dönmez:- "Uzman arkadaşlarımız, bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini söylüyorlar"

24 Mayıs 2019 Cuma 20:34
Bakan Dönmez, kömürden akaryakıt üreten tesisi ziyaret etti

MANİSA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Manisa'nın Soma ilçesinde kömürden akaryakıt elde eden TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisini ziyaret etti.

Dönmez, Manisa programı kapsamında Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen faciada şehit olan 301 işçiden bir bölümünün kabirlerinin bulunduğu Soma Madenci Şehitliğini ziyaret etti.

Bakan Dönmez, şehitlikteki kabirlere tek tek karanfil bıraktı. Ziyaret sırasında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra yine Soma'da bulunan ve kömürden akaryakıt üretimi amacıyla kurulan TÜBİTAK Trijen Pilot Tesisini ziyaret eden Bakan Dönmez, yetkililerden bilgi alarak incelemede bulundu.

İncelemenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, benzer tesislerin farklı ülkelerde de olduğunu ancak Türkiye için bir ilk olduğunu vurguladı.

Tesiste kömürün girdi, akaryakıtın da ürün olduğuna değinen Dönmez, tesiste Türk araştırmacılar ve mühendislerinin çalıştığının altını çizdi.

- Daha büyük kapasiteli bir tesis

Projede hem teknik hem de ekonomik olarak sonuçları değerlendirdiklerini belirten Dönmez, şunları kaydetti:

"Bundan sonra adım atılacaksa bundan daha büyük kapasiteli ancak henüz ticarileşmeye geçmeyen bir tesisin daha yapım çalışması olacak. Daha sonra ise artık ticarileşebilen bir tesise geçmiş olacağız.

Türkiye, kömür açısından, özellikle linyit kömürü açısından, oldukça zengin bir ülke. Kömürü biz bugüne kadar ısısından, enerjisinden yararlanmak için doğrudan yakmak suretiyle kullandık. Ya da yaktık bir termik santralde elektrik ürettik. Burada birincil enerji kaynağını bir başka enerji türüne çevirmiş oluyoruz. İşin ekonomisi de son derece önemli. Bu tip tesislerin maliyetleri, ham petrolü rafine etmek suretiyle akaryakıt elde eden diğer tesislere göre zaman zaman daha yüksek olabiliyor. Uzman arkadaşlarımız, bugünkü ham petrol fiyat seviyelerini dikkate aldığımızda bu tesisin daha ekonomik ürün üretebileceğini söylüyorlar."

- Çevreci teknoloji

Tesiste emisyonun sıfır olduğunu, enerjisini de kendi kendine ürettiğini aktaran Bakan Dönmez, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu açıdan da son derece temiz bir enerji kaynağı. Bu tip teknolojiler temiz kömür teknolojileri başlığı altında incelenen hususlar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıyla beraber bu projenin ilerisinde neler olabilir, yol haritasını belirleyeceğiz. Yerli kaynakları kullanmak suretiyle dışa bağımlılığı mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bu projeyi de o başlıkta değerlendirmek lazım."

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 20:34
  1. akaryakıt
  2. enerji
  3. Fatih Dönmez
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