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Ekonomi Bakan Dönmez: Karadeniz gazı konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacak
Ekonomi

Bakan Dönmez: Karadeniz gazı konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Karadeniz'deki toplam doğal gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığını kaydederek, "Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-01-07 08:58:00 -
Bakan Dönmez: Karadeniz gazı konutların 33 yıllık ihtiyacını karşılayacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, katıldığı bir programda, Sakarya Gaz Sahası'na ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

Sahada 4 yılda maksimum üretim seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğinin altını çizen Dönmez, söz konusu üretim sayesinde gaz ithalatının yüzde 30 düşeceğini söyledi.

"Konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz"

Dönmez, yerli gazın ithal edilen gaza göre daha ekonomik olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şu anda yüzde 99,3'ünü ithal ettiğimiz bir üründen bahsediyoruz. Biz maksimum üretime çıktığımızdaki önümüzdeki 4 yılda 15 ila 20 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi hedefliyoruz. Bizim geçtiğimiz yıl tüketimimiz 54 milyar metreküp civarında gerçekleşti. Demek ki, bu rakamları aşağı yukarı yüzde 30 seviyesinde olduğunu söyleyebiliriz. Bu hesapla yüzde 70'e düştü. Bu bizim ilk keşifle ilgili yani 405 milyar metreküplük gaza göre yaptığımız hesaptı. Şimdi toplam rezerv 710 milyar metreküpe ulaştı. Bu durumda Türkiye'de konutlarda tüketilen gazı 33 yıl bu sahadan sağlayabilecek olduğumuzu görüyoruz."

"Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek"

Mart ayı sonu gibi doğal gazın evlere iletileceğini aktaran Dönmez, şöyle devam etti:

"Şimdi ilk fazda yıllık 3,5-4 milyar metreküp civarında bir gaz üretimi söz konusu. Bir anda bütün kuyuları açmaya ve onu üretime almaya çalışsaydık en az 5 yıla ihtiyacımız var. Ama biz 2,5 yıl gibi kısa bir süre içinde ilk gazı vermek istediğimiz için ilk fazda on kuyuyla başladık. Şimdi ikinci fazda bunu 40 kuyuya tamamlayacağız. İlk fazda üretilecek 3,5-4 milyar metreküp de evlerimizde mutfaklarda gazın tamamını karşılıyor. Dört yıl içinde de tüm ısınma ihtiyacımızı karşılar hale gelecek."

BOTAŞ'ın gaz borçlarının ertelenmesi

Dönmez, sahada karadaki işler için yaklaşık 6 bin 500, deniz kısmında da 2 bin 500 kişinin çalıştığını kaydederek, proje süresince 18 yabancı uyruklu mühendisin de Türk vatandaşlığına geçtiğini söyledi.

Rusya'nın Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) borçlarını ertelediğine ilişkin konuya da değinen Dönmez, görüşmelerin devam ettiğini dile getirdi.

Dönmez, herhangi bir ertelemenin söz konusu olmadığını belirterek, "Müzakereler devam ediyor. Biz bunu Rusya ile çok boyutlu görüşüyoruz. Türkiye'nin lehine olabilecek maliyet avantajları neyse onları müzakere edeceğiz. Erteleme de dahil birçok konuyu görüşüyoruz, ülkenin menfaatine olabilecek hangi husus varsa, özellikle maliyetlerle ilgili olarak. Onlar şu anda BOTAŞ muhatabı Gazprom ile görüşülüyor." ifadelerini kullandı.

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