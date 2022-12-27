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Ekonomi Bakan Dönmez: Hedefimiz enerji bağımsızlığı
Ekonomi

Bakan Dönmez: Hedefimiz enerji bağımsızlığı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni doğalgaz keşfinin detaylarına ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 11:25:00 - 2022-12-27 13:06:13
Bakan Dönmez: Hedefimiz enerji bağımsızlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam itibariyle Karadeniz'de Çaycuma-1 sahasında yürütülen sondaj faaliyetleri sırasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulunduğunun müjdesini paylaşmıştı.

Böylelikle yeni değerlendirmelerle birlikte keşfedilen toplam miktar 710 milyar metreküpe ulaştı. Keşfedilen toplam miktarın uluslararası piyasalardaki karşılığı ise 1 trilyon doları buldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, toplam 710 milyar metreküp rezerve ulaşılmış olduğunu belirterek, amaçlananın "enerji bağımsızlığı" olduğunu aktardı ve mart ayında ilk gazın sisteme verilmiş olacağını da dile getirdi.

Sakarya Gaz Sahası'ndaki doğalgazı karaya çıkartma çalışmalarının deniz tabanında, sondaj kuyularında ve karada olmak üzere üç aşamada devam ettiğini belirten Bakan Dönmez, şu bilgileri verdi:

"Sahada yoğun çalışmalar devam ediyor. Deniz üzerinde 50'yi aşkın gemi çalışmalara eşlik ediyor. Gazı karaya taşıyacak üç hattan 170 kilometrelik ana hat tamamlandı. Karadaki gazı işleyecek tesis yüzde 85 tamamlandı. Günlük 10 milyon metreküp işleyecek santral hazır. Doğalgaz keşfi Tuna1 ile başladı. 10 kuyuya kadar çıktı. Şimdi 2026'ya kadar 30'un üzerinde yeni kuyu açacağız. Sahada 8 bin kişi çalışıyor. 3 sondaj gemisi aralıksız çalışıyor. Sistem uzaktan kontrol edilecek. 'Zeki' ismi verdiğimiz yazılımla takip edilecek."

Bakan Dönmez, yeni keşifle ilgili olarak da 29 Ekim'de Fatih sondaj gemisinin aramalara başladığını ve iki ay aradan sonra da keşif yaptığını belirtti. Yeni keşfin 58 milyar metreküp üretilebilir rezerve sahip olduğunu aktaran Dönmez, Türkiye'nin yüzyılının enerjinin de yüzyılı olacağını dile getirdi.

Dönmez, enerjide dışa bağımlı bir ülke olduğumuzu hatırlatarak, enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı azaltmak ve enerji bağımsızlığını yakalamak için kendi kaynaklarımıza yöneldiğimizi belirtti.

Kara da da olumlu sonuçlar alındığını ileten Dönmez, devletin günlük 65 bin varil petrol ürettiğini, özel sektörün de 15 bin varil üretimde bulunduğunu ve bu konuda da hedefin günlük 100 bin varil olduğunu açıkladı.

Dönmez'in aktarımına göre ilk keşfin kapasitesi de açılan 13 kuyu ile modelleme yapılarak yeniden değerlendirildi. 540 milyar metreküp keşif 652 milyar metreküp olarak yeniden ölçümlendi.

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Yorumlar

mühendis

ELEKTRİK DAĞITIMLARI ÖZELE KİRALAMIŞ.TEİAŞ DENİLENİN İÇİ KAPSAM DIŞI TAŞERON ELTEMTEKÇİ YETENEKSİZLERİ İLE DOLU.....KADROLULARA AŞIRI MOBBİNG.....
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