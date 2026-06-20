Gilaburu meyvesi ne ise yarar? Böbrek taşına yararı şaşırttı...

Gilaburu nedir sorusu son yıllarda hem doğal beslenme arayışları hem de geleneksel Anadolu bitkilerine yönelimle birlikte daha sık gündeme geliyor. Gilaburu, özellikle Kayseri başta olmak üzere İç Anadolu’nun sulak alanlarında yetişen kırmızı renkli bir meyve olarak biliniyor. Ankara gibi karasal iklim kuşağında da bazı bölgelerde doğal olarak görülebilen bu bitki, halk arasında “şifa meyvesi” olarak anılıyor. GİLABURU NEDİR VE NASIL BİR MEYVEDİR? Gilaburu, çalı formunda yetişen ve salkım halinde kırmızı meyveler veren bir bitkidir. İlk toplandığında oldukça ekşi ve buruk bir tada sahiptir. Bu nedenle doğrudan tüketilmek yerine geleneksel yöntemlerle işlenir.