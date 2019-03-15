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Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa saygısı olmayanın bu millete saygısı olabilir mi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın seçim bürosu açılışında konuştu.

15 Mart 2019 Cuma 16:10
Bakan Dönmez: "Ezana ve bayrağa saygısı olmayanın bu millete saygısı olabilir mi"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın seçim bürosu açılışında konuştu.


Bakan Fatih Dönmez seçim bürosu açılışında yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanımızın sıkça söylediği ’Beraber ıslandık biz yağan bu yağmurda’ sözü, biz ne kadar içeride olsak da dışarıda arkadaşlarımız tarafından yaşanıyor. Bursa’ya her geldiğimde Bursa’nın gelişen ve değişen yüzüyle karşılaşıyorum. Özellikle son dönemlerde örnek şehir olmak yönünde, gerek belediyecilik anlamında gerek buraya getirilen hizmetler anlamında fark oluşturan şehirlerimizden biridir. Bildiğiniz gibi yerel seçimler var. Her gittiğimiz yerde başkanlarımızın ya da adaylarımızın çalışmalarıyla ya da yeni dönem projeleri ile tanışıyoruz. Onlar anlatıyorlar bizler de destek oluyoruz. Bu iş artık sıradan bir yerel seçim olmanın ötesine geçti. Bir milli birlik, beraberlik ve refah meselesi haline geldi. Karşımızdaki ittifakın söylemleri üzerine birkaç hususa değinmek istiyorum. Kendilerine Millet İttifakı biz ise Cumhur İttifakı diyoruz. Ama ortada ciddi ortaklar var. Resmi ortamlarda ilan ettiğiniz ortaklar var ama ilan etmediğiniz, bu milletin bildiği ortaklarınız da var. Şer ittifakı ile ortaklık yapıyorsunuz. Öyle tahmin ediyorum ki bu ortaklığı ilan ettiğinizde bu millet size Millet İttifakı demeyecek, zillet ittifakı diyecek korkusu ve endişesi içerisindesiniz. İstediğiniz kadar gizleyin, bu millet sizin ne olduğunuzu, kimlerle ittifak olduğunuzu ayan beyan görüyor" dedi.


Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:


"Bakın özellikle büyük şehirlerde meclis üyesi adayları listelerinde HDP’li, daha önce teröre bulaşmış veya hoşgörü ile yaklaşmış kişilerin isimleri çıkıyor. Ama Cumhur İttifakı’nda her milletten her farklı dini inançtan insanları görebilirsiniz ancak hain göremezsiniz, terörist göremezsiniz. Geçtiğimiz günlerde 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul’da bir yürüyüş düzenlendi. Partimizin de katıldığı etkinliklerimiz oldu. Ancak o yürüyüşte normal olmayan bir şey yaşandı. Ezan okunurken bir takım protestolar oldu. Islıkladılar, istediğiniz kadar protesto edin, istediğiniz kadar ıslıklayın, bu ezanı bu yurttan silme imkanınız yoktur. Ezana ve bayrağa saygısı olmayanın bu millete saygısı olabilir mi, onlar hizmet edebilir mi? İnşallah 31 Mart’ta bizim yurttaşlarımız sandıkta cevabını etkin bir şekilde verecektir."

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 16:10
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