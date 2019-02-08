0553 313 94 23

Bakan Dönmez duyurmuştu! İşte doğalgaz kuyusundan ilk görüntüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıkladığı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan doğalgaz kuyusunun ilk görüntüleri ortaya çıktı.

08 Şubat 2019 Cuma 19:55

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunduğunu açıkladığı doğal gazın görüntüleri ortaya çıktı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bugün bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, Tekirdağ ve İstanbul'da doğal gaz bulunduğunu belirterek, "Trakya'da birkaç yıldır süren çalışmalardan sonra küçük doğal gaz keşfimiz var. İstanbul Batı Çeltik ve Tekirdağ Kapaklı sahalarında doğal gaz keşfedildi. Pazartesi günü sahayı inceleyeceğiz. Oradan detayları vereceğiz. Bugünden bir şey söylemek zor" açıklamasını yaptı.

Bakan Dönmez'in açıkladığı Kapaklı'daki doğal gazın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın(TPAO) yürüttüğü sondaj çalışmasının ardından Kapaklı'nın Karaağaç Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunduğu öğrenildi. Aylardır sürdürülen çalışmalar sonunda bulunan doğal gazın görüntüleri de ortaya çıktı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 19:55
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. Kapaklı
  4. doğalgaz kuyusu
  5. İlk görüntüler ortaya çıktı

YORUM YAZ

  • 4 dk önce
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 27 dk önce
    Seçim mi var 2015 seçimlerinde batmandan petrol bulunmuştu bildigin ırmak gibi akiyordu sonra birden yere battı su anda guneydoguda petrol arama yetkisi ingilizlere verildi...
  • Bafralı Bafralı 29 dk önce
    Hani 2023 yalanı vardi nadil bulduk ne zaman kullaniyoruz yinemi 2023
  • Yasin Yılmaz Yasin Yılmaz 30 dk önce
    17 yildir dogalgaz petrol buluyoruz nerde bunlar deyince 2023 e kadar kullanamiyoruz ne kandırmaca amma
  • UstaUsta37 dk önce
    Doğalgaz in olduğu yerde petrol yüzde yüz vardır. Sondaj derinlere indirilmeli

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Yük gemileri, fırtına nedeniyle Anamur açığında bekletiliyor
  1. Yük gemileri, fırtına nedeniyle Anamur..
  2. GÜNCELLEME - Zonguldak merkezli..
  3. Hasta yakınları, ilaç yazmayan doktoru..
  4. Kırşehir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
  5. Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 98...
  6. Gaziantep merkezli 5 ilde otomobil..
  7. ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden..
  8. Akü hırsızından pişkin savunma! "Banka..
  9. Kahramanmaraş'ta iki otomobil..
  10. Halk Bankası'na üst düzey atama
  11. "Büyükbaş hayvan sayısı bakımından..
  12. YASED'in Yönetim Kurulu Başkanlığına..
  13. Avcılar’da dubleks ev alev alev yandı
  14. Muharrem İnce sert konuştu! "CHP Genel..
  15. MHP'nin 50. kuruluş yıl dönümü..
  16. Medipol Başakşehir'de hazırlıklar..
  17. Tenis: FED Kupası
  18. KKTC'den Macron'un kararına tepki
  19. Bakan Dönmez duyurmuştu! İşte doğalgaz..
  20. İş Bankası'ndan 2018 yılında 6,8..
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Destici'den sert çıkış: 100 bin Ermeni'yi sınır dışı edelim
Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye ile mücadele rolü verildi'
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
ASELSAN geliştirdi F-16'lara takıldı! Müthiş özellik
Rusya'dan Türkiye açıklaması
Rusya'dan Türkiye açıklaması

Günün Karikatürü

08 Şubat 2019
Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
Türkiye'yi tehdit ettiler! THY hedef alınmalı, pamuk ihracatı...
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları
Kirli ittifak gün yüzüne çıktı! İşte CHP'nin PKK'lı adayları