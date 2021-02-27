Bakan Dönmez duyurdu: 2023'e yetiştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'la yaptığı programda "Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız. En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz." dedi.