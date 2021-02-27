  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakan Dönmez duyurdu: 2023'e yetiştireceğiz
Ekonomi

Bakan Dönmez duyurdu: 2023'e yetiştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız. En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 20:10:00 -
Bakan Dönmez duyurdu: 2023'e yetiştireceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 24 TV Moderatörü Helin Aslan'la yaptığı programda "Sakarya gaz sahasında 30 ile 40 arasında kuyu açacağız. En az iki boru hattıyla kıyıya getireceğiz. Karadeniz'de bulunan doğalgazı 2023'e yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez, "Elektriklerin planlı bakım veya arıza nedeniyle kesik olduğu saatleri o bölgede yaşayan vatandaşlara iletebilmek için SMS kullanımına başlıyoruz." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı
Dünya

Kardeş ülkenin Cumhurbaşkanı'ndan flaş Türkiye çıkışı

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, "Türkiye ile ayrıcalıklı tarihi ilişkilere sahibiz" dedi.
Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar
Dünya

Sonunda anladılar! CENTCOM Komutanı'ndan Türkiye açıklaması: Durmazlar

CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Türkiye'nin Suriye'deki faaliyetlerini durdurmayacağını, Ankara'nın bölgede etkin bir şek..
AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye çok sert gönderme
Gündem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe'den CHP'ye çok sert gönderme

AK Parti yeni İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, CHP'li belediyelerde biriken çöp yığınlarıyla ilgili ''Sevgili gençler, sene olmuş 2..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay